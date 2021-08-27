Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов

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27 августа, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов на складе военной части в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.Как сообщили в пресс-службе, сейчас ликвидация последствий взрывов в Жамбылской области - приоритетная задача для министра и ведомства.На данный момент все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога, перекрыты. Происходит эвакуация местных жителей близлежащих населенных пунктов. Местные власти также сообщили, что эвакуировали 83 ребенка. Для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием, медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований.С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.В результате пожара и последующих взрывов пострадали более 90 человек, в том числе 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, среди пострадавших детей нет. Также стало известно еще об одном погибшем военнослужащем. Таким образом, число погибших при взрывах возросло до пяти.По данным пресс-службы, горением было охвачено здание склада по всей площади, которая насчитывает 697 кв.м. "Радиус разлета осколков составил до 2 км. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 т тротила", - уточнили в МЧС.На месте происшествия работает оперативная группа ведомства во главе с министром. "При официальном обращении Министерства обороны МЧС готово предоставить вертолеты для тушения пожара. В дальнейшем силы и средства МЧС будут привлечены к тушению на оставшихся очагах возгорания, к возвращению жителей на постоянное место проживания и к восстановлению путей ж/д транспорта и автомобильных дорог", - отметили в пресс-службе.Сообщение о возгорании склада боеприпасов в/ч №28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны Казахстана близ села Кайнар Байзакского района поступило вечером 26 августа.-0-