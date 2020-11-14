Минюст США уведомили об отсутствии серьезных нарушений на выборах на трети участков

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа помощников федеральных прокуроров уведомила министра юстиции США Уильяма Барра, что они провели проверку и не выявили серьезных нарушений на выборах в 15 из 44 подведомственных районов страны. Об этом проинформировала телекомпания CNN со ссылкой на попавшую в ее распоряжение докладную записку, сообщает ТАСС.

Под документом значатся подписи 16 заместителей федеральных прокуроров, поддерживающих как Демократическую, так и Республиканскую партии. Сотрудники просят главу Минюста отменить его распоряжение о проведении проверок для выявления предполагаемых нарушений на состоявшихся 3 ноября всеобщих выборах. "Мы призываем вас отменить его", - говорится в докладной записке, авторы которой мотивируют свою позицию тем, что решение Уильяма Барра "не подкреплено фактами".

Телекомпания напоминает, что начальник одного из подразделений службы общественного контроля при Минюсте США Ричард Пилджер подал в отставку, чтобы не исполнять распоряжение министра.

О решении Уильяма Барра сообщило 9 ноября агентство Associated Press. Оно ссылалось на служебную записку, отправленную главой Минюста - генпрокурором США американским прокурорам на местах. В документе говорится, что упомянутые разбирательства "могут быть проведены, если имеются ясные и очевидным образом заслуживающие доверия утверждения о нарушениях, которые в случае достоверности такой информации потенциально способны повлиять на исход федеральных выборов в отдельно взятом штате".-0-