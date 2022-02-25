Минобороны Великобритании: силы НАТО не должны играть активной роли в Украине

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Войска НАТО не должны играть активной роли в Украине из-за "экзистенциального риска", который может возникнуть в результате этого. Об этом объявил в пятницу, выступая в Палате общин британского парламента, заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает ТАСС.

"Все мы в этой палате должны четко понимать, что войскам Великобритании и НАТО не следует играть активной роли в Украине, они не должны этого делать. Необходимо понимать, какие риски несут возможные просчеты, и что речь может очень быстро зайти об экзистенциальном риске, если кто-то допустит просчет, и ситуация обострится без надобности", - сказал Джеймс Хиппи.

Он также признал, что у западных стран нет возможности организовать эвакуацию украинцев из зон спецоперации, как это было сделано в августе в Афганистане. "Это крайне высокодинамичная боевая ситуация, возможность войск НАТО быть втянутыми в боестолкновение с российскими войсками слишком высока, и это приведет к огромной эскалации", - сказал замминистра.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.-0-