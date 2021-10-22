Минтуризма Египта разрешило отелям принимать постояльцев без ограничений

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египетские отели отныне могут работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве туризма и древностей страны.

После действовавших более года ограничений в связи с пандемией нового коронавируса ведомство отменило обязательство отелей функционировать только с 50%-ной загрузкой. При этом по-прежнему должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности.

Вместе с тем, по данным туроператоров, сейчас отмечается высокий спрос на египетские гостиницы, особенно на осенний период, когда во многих странах курортный сезон уже закрылся. Так, в некоторых отелях Шарм-эш-Шейха номера раскуплены до конца ноября.

В начале пандемии в марте 2020 года Египет закрыл авиасообщение с внешним миром, из-за чего туризм полностью встал на три месяца. Только в июне того года сначала был восстановлен внутренний туризм при минимальной загрузке гостиниц. С июля открылись границы для иностранцев, и отелям разрешили до 50% увеличить пропускную способность. Эта мера соблюдалась в течение всего этого периода. Летом этого года весь персонал в курортных зонах был вакцинирован от коронавируса.

В настоящее время в Египте активно проводится кампания по вакцинации населения. В среднем количество заражений держится на уровне менее 900 новых случаев в сутки, смертность - менее 50 человек.-0-