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22 сентября 2019, 15:15

Минздрав Канады сообщил еще о нескольких возможных случаях заболевания легких из-за вейпа

Фото Reuters
Фото Reuters

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Министерства здравоохранения Канады изучают информацию о еще нескольких случаях возможного заболевания легких по причине употребления вейпа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CTV.

По имеющимся данным, речь идет о не менее чем трех пациентах, которые попали в больницу с осложнениями легких. Все они курили электронные сигареты. О возрасте пострадавших и местах их проживания не сообщатся.

18 сентября стало известно, что в Канаде подтвержден первый случай заболевания легких из-за курения электронных сигарет. Пациентом стал молодой человек из города Лондон (провинция Онтарио). После курса лечения подросток пошел на поправку, его уже выписали из больницы. В тот же день Минздрав крупнейшей канадской провинции Онтарио поручил медучреждениям региона сообщать обо всех подобных случаях, которые могут быть связаны с употреблением вейпа.

На следующий день различные объединения канадских медиков призвали Оттаву ужесточить правила продажи электронных сигарет. Среди подписавших петицию, в частности, есть представители Канадского онкологического сообщества, Канадской медицинской ассоциации, Канадской ассоциации лечения заболеваний легких, "Коалиции по борьбе с табакокурением", группы "Врачи за Канаду без табачного дыма", Общества по борьбе с заболеваниями сердца и другие организации. Употребление вейпа в Канаде разрешено с 18 лет.

Ранее сообщалось, что в США погибли уже пять человек, куривших электронные сигареты. Всего по стране зарегистрированы около 450 случаев заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа - в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах. По официальным данным, свыше 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по ограничению продажи содержащих никотин устройств. В Канаде пока нет такой статистики.-0-

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