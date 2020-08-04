Минздрав Ливана: при взрыве в Бейруте погибли не менее 30 человек, пострадалии более 3 тыс.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве в порту столицы Ливана погибли по меньшей мере 30 человек и более 3 тыс. пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.

Глава ведомства Хамад Хасан потребовал от больниц оперативно принимать раненых.

РанееReuters со ссылкой на источники в спасательных службах сообщал, что погибли как минимум десять человек.

Тем временем Вооруженные силы Израиля сообщили, что не имеют отношения к мощному взрыву в порту Бейрута. Опровергли информацию об атаке на их склад оружия и представители радикального движения "Хезболла". По данным телеканала Al Jazeera, глава израильского МИД Габи Ашкенази заявил местным СМИ, что взрыв, скорее всего, произошел из-за пожара.

Мощный взрыв вызвал разрушения в радиусе нескольких километров. По предварительным данным, взорвался склад. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы Бейрута, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости, повреждены жилые дома и офисы. Представители ряда стран выразили готовность оказать помощь ливанским властям. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем общенационального траура по жертвам происшествия. Президент Ливана Мишель Аун на экстренном заседании Высшего совета обороны страны намерен обсудить ситуацию со взрывом в порту.-0-