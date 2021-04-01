Минздрав РФ зарегистрировал препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире специфический иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших людей, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".

"Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат "Ковид-глобулин" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа", - сообщили в "Ростехе".

В госкорпорации уточнили, что препарат создали на основе плазмы крови переболевших москвичей, для чего понадобилось 2,5 т биоматериала.-0-