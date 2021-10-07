Минздрав Украины определил перечень профессий для обязательной вакцинации

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Украины.

"Вакцинация против коронавируса является обязательной для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, всех учебных заведений, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений вне зависимости от типа и формы собственности", - говорится в приказе ведомства.

Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации. Минздрав предупредил, что работников учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не будут привиты против COVID-19 в течение этого периода, отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Как отмечается, следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг.-0-