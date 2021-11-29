Минздравы стран G7 будут совместно изучать новый штамм коронавируса

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны G7 считают, что появление штамма омикрон требует срочных действий со стороны международного сообщества. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам экстренной встречи министров здравоохранения стран Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, созванной после обнаружения новой, потенциально более заразной разновидности коронавирусной инфекции на юге Африки, сообщает ТАСС.

"Согласно первым проведенным оценкам, международное сообщество столкнулось с угрозой нового варианта COVID-19, отличающегося повышенной трансмиссивностью, что требует срочных действий, - отмечается в заявлении, распространенном Минздравом Великобритании. - В ближайшие недели министры намерены совместно работать со Всемирной организацией здравоохранения и международными партнерами, чтобы делиться информацией о штамме омикрон. Министры договорились вновь встретиться в декабре".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Штамм может обладать повышенной способностью к распространению.

Эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Малави, Мозамбиком, Намибией и Эсватини.-0-