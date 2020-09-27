Многие государства призвали Армению и Азербайджан к деэскалации и переговорам

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства иностранных дел многих государств призвали Армению и Азербайджан к деэскалации и переговорам, сообщает ТАСС.

В частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что стороны должны немедленно прекратить все боевые действия, в особенности обстрелы деревень и городов. По его словам, данный конфликт можно решить "только путем переговоров" при посредничестве Минской группы ОБСЕ. "Армения и Азербайджан должны немедленно отказаться от силовых методов в пользу обстоятельных переговоров", - добавил Маас.

Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность происходящим вокруг Нагорного Карабаха и призвало Азербайджан и Армению решать этот конфликт мирным дипломатическим путем. "МИД Польши глубоко обеспокоен информацией о военных столкновениях в регионе Нагорного Карабаха. Призываем прекратить бои, к деэскалации и возобновлению мирных переговоров, особенно в рамках Минской группы ОБСЕ", - указано в заявлении, размещенном в Twitter.

С призывами немедленно прекратить военные действия и начать переговорный процесс также выступили МИД Ирана и Греции.

Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе призвал противостоящие стороны соблюдать принципы гуманитарного права. В заявлении МККК подчеркивается обеспокоенность гуманитарными последствиями эскалации конфликта вдоль линии соприкосновения. Красный Крест "призывает стороны принять все необходимые меры, чтобы уважалась и защищалась жизнь людей в соответствии с обязанностью соблюдать базовые правила международного гуманитарного права".

Прекратить огонь в Нагорном Карабахе призвали и в НАТО.-0-