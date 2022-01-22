Многотысячные демонстрации против ковид-паспортов прошли в Швеции

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу в разных городах Швеции прошли многотысячные демонстрации против ковид-паспортов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.

Инициатором акций выступила организация "Движение за свободу". В Стокгольме собравшиеся скандировали "Свободе - да, паспортам вакцинации - нет". Время от времени в воздух взлетали ракеты и загорались бенгальские огни. Участвовать в демонстрации собирались около 18 тыс. человек, в то время как в месте ее проведения - на центральной площади Сергельторг - разрешено присутствие не более 3 тыс. человек.

В Гётеборге, по данным полиции, на центральной площади Густаф Адольфс торг собрались от одной до 1,5 тыс. демонстрантов. Как заявил пресс-секретарь местной полиции Кристер Фуксборг, организаторы акции не обращались к городским властям за разрешением на ее проведение.-0-