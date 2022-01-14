Молдова продлила ЧП в области общественного здоровья до 15 марта

14 января, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. В Молдове власти продляют до 15 марта чрезвычайное положение в области общественного здоровья и вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.

С 17 января на госгранице вернут систему, по которой въезд в Молдову, независимо от страны происхождения, будет разрешен на основе одного из документов: сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или экспресс-теста, медицинского заключения для тех, кто перенес COVID-19 в период 15-180 дней (шесть месяцев), или документа о наличии антител.

Из-за высокой заразности штамма омикрон власти приняли дополнительные меры защиты. С 17 января в населенных пунктах, которые относятся к "оранжевой зоне", обслуживать клиентов в пунктах общественного питания и проводить мероприятия будет разрешено только при наличии сертификата COVID-19. В "красной зоне" любые частные мероприятия запрещены.-0-