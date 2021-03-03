Монголия откроет госграницу 1 мая

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Монголии приняло решение о снятии введенного из-за пандемии COVID-19 запрета на въезд в страну, сообщает агентство МОНЦАМЭ.

По словам вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана, руководство страны примет все возможные меры, чтобы нормализовать работу туристической индустрии.

"Правительство активно работало для того, чтобы с 1 мая открыть границу. В стране запущена программа массовой вакцинации населения, а также действуют различные меры по усилению санитарно-эпидемиологического контроля", - подчеркнул вице-премьер.

Отмечается, что Государственная чрезвычайная комиссия уже проверила готовность пограничных КПП.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Монголии превышает 3 тыс. Выздоровели после коронавируса боле 2,3 тыс. пациентов, скончались два человека.-0-