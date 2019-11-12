Моралес: решение властей Мексики предоставить политическое убежище спасло мне жизнь

12 ноября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес поблагодарил власти Мексики за решение предоставить ему политическое убежище, которое, по его словам, спасло ему жизнь, сообщает ТАСС.

"Мы очень благодарны. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор спас мне жизнь! Спасибо, господин министр, спасибо, что спасли мне жизнь", - сказал Эво Моралес сегодня, обращаясь к главе МИД Мексики Марсело Эбрарду, который встречал его в аэропорту мексиканской столицы. Выступление бывшего боливийского лидера продемонстрировал в прямом эфире телеканал Todo Noticias.

По словам Эво Моралеса, охранявшим его служащим еще до его отставки предлагали деньги, если они его выдадут. При этом он не уточнил, кто был заказчиком. "9 ноября, в субботу, когда я приехал в Кочабамбу, один из сотрудников службы безопасности вооруженных сил показал мне сообщения, в которых ему предлагалось сдать меня в обмен на $50 тыс.", - сказал он.

Эво Моралес также отметил, что не собирается отказываться от политической деятельности. "Пока я жив, борьба продолжается", - подчеркнул он.

Самолет ВВС Мексики в ночь 12 ноября вылетел из Боливии в Парагвай. После того как мексиканские власти получили от правительств Перу и Бразилии разрешение пролететь над их территорией, Gulfstream 550 направился в Мехико.-0-

Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес написал в Twitter, что ему "больно покидать страну по политическим причинам".