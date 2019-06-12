Мощнейший за 20 лет циклон движется на Индию

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический циклон "Вайю" движется на северо-запад Индии, 300 тыс. человек предписано эвакуироваться, сообщает CNN .

Согласно прогнозам синоптиков, шторм обрушится на индийский штат Гуджарат в течение суток. Порывы ветра в циклоне достигают 120 км/ч. Если "Вайю" не ослабнет, то станет самым мощным в регионе за последние 20 лет.

Метеорологи также предупредили о волнах у побережья высотой более 2 м. Не исключено, что прибрежные районы будут затоплены.

Для оказания помощи населению в эвакуации Национальные силы реагирования на стихийные бедствия отправили в Гуджарат более 1,7 тыс. своих сотрудников.-0-