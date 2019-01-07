Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Индонезии

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от индонезийского острова Хальмахера произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 17.27 по времени UTC (20.27 по белорусскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 151 км к западу от города Тобело в провинции Северное Малуку.

В Индонезии находятся самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год.-0-