Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Индонезии

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от индонезийского острова Хальмахера произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 17.27 по времени UTC (20.27 по белорусскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 151 км к западу от города Тобело в провинции Северное Малуку.
В Индонезии находятся самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год.-0-
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