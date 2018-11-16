Мощный снегопад нарушил работу аэропортов в Канаде

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снегопад стал причиной отмены и задержки сотен авиарейсов в атлантических канадских провинциях Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров принца Эдуарда и Новая Шотландия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, в указанных провинциях местами выпало до 25 см снега, что почти в три раза превышает месячную норму осадков. Неблагоприятные погодные условия привели к отмене и задержке авиарейсов, в том числе в крупных международных аэропортах городов Галифакс (Новая Шотландия) и Сент-Джонс (Ньюфаундленд и Лабрадор).

Почти все школы в указанных провинциях сегодня отменили занятия. Также отмечается большое количество мелких аварий на дорогах. Власти порекомендовали населению по возможности переждать непогоду дома и не пользоваться без особой необходимости личным автотранспортом.-0-