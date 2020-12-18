18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел на стадионе в Сомали незадолго до прибытия на него премьер-министра страны. Об этом со ссылкой на сомалийский новостной портал Goobjoog News сообщает ТАСС.

Мощный взрыв произошел в пятницу на стадионе в городе Галькайо в центральной части Сомали. По предварительной информации, есть погибшие и раненые.

Взрыв произошел незадолго до прибытия туда премьер-министра страны Мохамеда Хусейна Робле. Он должен был выступить на стадионе с речью. Премьер совершает поездку по стране в рамках предстоящих парламентских и президентских выборов. Они назначены соответственно на 27 декабря текущего года и 8 февраля 2021 года.-0-