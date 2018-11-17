Московский НПЗ после пожара работает в штатном режиме

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" продолжает работать в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Пожар затронул только одну из установок НПЗ, сроки ее ремонта будут определены после оперативной экспертизы.

В Москве горит нефтеперерабатывающий завод По предварительным данным, горит крекинговая установка завода. На месте работают более ста спасателей и 30 единиц техники.

Пожар на НПЗ в Капотне, которому был присвоен третий номер сложности, произошел сегодня около 7.30. Ликвидировать его удалось только к 11.00. В тушении были задействованы более 160 человек. Пострадавших нет. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе возгорания не было зафиксировано.

Пожар на НПЗ в Москве локализован Пожару присвоен третий номер сложности. Пострадавших нет. Предварительная причина инцидента - возгорание одной из двух крекинговых установок завода.

Предварительная причина инцидента - прогорание змеевика в печи.-0-