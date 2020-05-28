Москвичам разрешили гулять по расписанию

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Москвы Сергей Собянин 27 мая подписал указ, согласно которому с 1 июня все жители столицы смогут выходить на прогулки и заниматься спортом с некоторыми ограничениями. Сегодня в "Яндекс.Картах" появилось соответствующее расписание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.

Теперь жители Москвы могут онлайн узнать, когда им можно выйти на улицу. Для этого на "Яндекс.Картах" следует ввести адрес или нажать на свой дом. Сервис выдаст информацию о времени, датах и днях недели для прогулок.

Данные меры распространяются на москвичей, которым не поставлены диагнозы "коронавирусная инфекция" или ОРВИ, а также на тех жителей города, которые проживают с заболевшими.-0-