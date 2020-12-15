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15 декабря 2020, 12:58

МОТ: во многих странах с высоким уровнем доходов растет разрыв в оплате труда мигрантов и местных

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Фото из архива
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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация труда подготовила исследование, результаты которого показали растущий разрыв в оплате труда мигрантов и местных работников во многих странах с высоким уровнем доходов. Приезжие зарабатывают почти на 13% меньше, а в некоторых странах этот разрыв достигает 42%, сообщили БЕЛТА в Бюро Международной организации труда (МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

В ряде стран, таких как Кипр, Италия или Австрия, разрыв в оплате труда между мигрантами и местными работниками составляет 42%, 30% и 25% соответственно. В Финляндии он ниже среднего и составляет 11%, а в Европейском союзе в целом - почти 9%.

Этот разрыв увеличился за последние пять лет в некоторых странах. Так, в Италии, по последним данным, трудовые мигранты получают на 30% меньше местных граждан, в то время как в 2015 году этот показатель составлял 27%. В Португалии разрыв сегодня 29%, а в 2015 году составлял 25%, в Ирландии с 2015 года он вырос с 19% до 21%.

Как показывает исследование МОТ, с проблемами дискриминации и отчуждения мигранты сталкиваются во всех странах, и пандемия COVID-19 лишь усугубила ситуацию.

В докладе "Разрыв в оплате труда мигрантов: анализ различий в заработной плате мигрантов и местных работников" отмечается, что в странах с высоким уровнем доходов мигранты чаще довольствуются случайной работой. На основании временных контрактов трудятся 27%, 15% - на условиях неполного рабочего времени. Они непропорционально представлены в так называемом первичном секторе экономики - сельском хозяйстве, рыболовстве, лесном хозяйстве, и занимают больше, чем местные граждане, рабочих мест во вторичном - горнорудном деле, обрабатывающей промышленности, электро-, газо- и водоснабжении, а также строительстве.

По словам руководителя отдела трудовой миграции МОТ Мишель Лейтон, на рынке труда мигранты часто сталкиваются с неравенством обращения: в вопросах оплаты и условий труда, доступа к вакансиям и профподготовке. И это на фоне того, что в экономике многих стран именно трудовые мигранты играют основополагающую роль.

Даже при условии равной квалификации и профессиональной категории трудовой мигрант будет получать меньше местного жителя. Они чаще местных занимаются неквалифицированным и низкооплачиваемым трудом, не соответствующим уровню их образования и навыков. Это может говорить о дискриминации при приеме на работу.

Высокообразованные трудовые мигранты в странах с высоким уровнем доходов имеют также меньше шансов получить работу высокой профессиональной категории. Им трудно найти применение своим навыкам и опыту в других странах - во многом из-за отсутствия системы признания навыков и квалификации мигрантов.

В странах с низким и средним уровнем доходов наблюдается обратная ситуация: большинство среди мигрантов составляют приезжающие туда на время высококвалифицированные иностранные специалисты. Они, как правило, зарабатывают в час в среднем на 17,3% больше местных работников.

Трудовые мигранты-женщины теряют в заработке вдвойне. Разрыв в оплате труда между местными мужчинами и женщинами-мигрантами в странах с высоким уровнем доходов оценивается в 21% в час. Это выше гендерного разрыва в оплате труда (16%) в тех же странах. Отчасти это объясняется тем, что женщины-мигранты чаще всего занимаются домашним трудом: они составляют 73% (8,45 млн) всех домашних работников-мигрантов в мире. В странах с высоким уровнем доходов разрыв в оплате труда между мигрантами и местными работниками в сфере ухода составляет около 19%.

Пандемия как в плане здоровья, так и в экономическом плане отразилась на положении трудовых мигрантов сильнее, чем на остальных категориях работников. Им труднее перейти на удаленный режим, к тому же многие из них заняты социальной работой и более уязвимы перед вирусом. На начальном этапе кризиса, связанного с COVID-19, десятки миллионов трудовых мигрантов лишились работы и были вынуждены вернуться на родину.

В докладе подытоживается, что этот кризис может углубить различия между мигрантами и местными работниками с точки зрения рынка труда, а значит, привести к еще большему разрыву между ними в доходах.-0-

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