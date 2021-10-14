Мурашко: в России на лечении находятся более 1,1 млн пациентов с COVID-19

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России более 1,1 млн пациентов в данный момент продолжают лечиться от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщает газета "Известия".

"Хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1,1 млн пациентов находятся на лечении. Это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему", - заявил Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам главы Минздрава, первым компонентом вакцины от COVID-19 в России уже привито более 51 млн человек. Он убежден, что необходимо максимально вовлечь граждан в вакцинацию против коронавируса. Ситуация осложняется сезоном распространения гриппа, и очень важно максимально ответственно относиться к своему здоровью и не забывать об окружающих.

В России с января проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также "Спутник Лайт", "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак".-0-