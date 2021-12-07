Мужчина открыл стрельбу в здании московского МФЦ, есть погибшие

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в МФЦ на юге Москвы, сообщает газета "Известия".

По информации издания, погибшие - охранник и сотрудница-оператор. Еще трое человек пострадали, среди них есть ребенок. Информацию о погибших и пострадавших подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Стрелявшего мужчину удалось задержать. Уточняется, что задержанный открыл огонь из-за конфликта, связанного с медицинской маской. "По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять", - сообщил источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.-0-