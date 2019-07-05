Мужчина "ожил" во время собственных похорон в индийском городе Лакхнау

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.В индийском городе Лакхнау мужчину чуть не похоронили заживо, сообщает портал " target="_blank" rel="nofollow">NDTV.

Житель Индии попал в ДТП. Родственники платили за его лечение, но врачи , как только у семьи закончились финансовые средства, заявили о смерти больного. Выдали заключение о смерти и передали тело близким.

Во время траурной церемонии оказалось, что руки мужчины двигаются. Родные пригласили врачей. Те констатировали, что мужчина жив, у него присутствовал пульс и давление.

Индиец попал в аварию. Семья заплатила за его лечение 700 тысяч рупий, но врачи, как только у родственников закончились деньги, объявили, что пациент мертв. И передали его тело семье.

Мужчину поместили на лечение в другую клинику.

Полиция проводит расследование. Действиям врачей, которые объявили живого пациента мертвым, дается правовая оценка.-0-