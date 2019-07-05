Мужчина "ожил" во время собственных похорон в индийском городе Лакхнау

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.В индийском городе Лакхнау мужчину чуть не похоронили заживо, сообщает портал
Житель Индии попал в ДТП. Родственники платили за его лечение, но врачи , как только у семьи закончились финансовые средства, заявили о смерти больного. Выдали заключение о смерти и передали тело близким.
Во время траурной церемонии оказалось, что руки мужчины двигаются. Родные пригласили врачей. Те констатировали, что мужчина жив, у него присутствовал пульс и давление.
Индиец попал в аварию. Семья заплатила за его лечение 700 тысяч рупий, но врачи, как только у родственников закончились деньги, объявили, что пациент мертв. И передали его тело семье.
Мужчину поместили на лечение в другую клинику.
Полиция проводит расследование. Действиям врачей, которые объявили живого пациента мертвым, дается правовая оценка.-0-
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