Мужчина погиб из-за нападения акулы у берегов Австралии

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акула напала на 20-летнего мужчину у побережья острова Фрейзер (штат Квинсленд) на востоке Австралии, молодой человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию ABC.

Трагедия произошла около 14.00 по местному времени (7.00 по-белорусскому). Местный врач оказал пострадавшему первую помощь на пляже. На место происшествия вертолетом были доставлены парамедики. Однако мужчину, которого акула укусила за ноги, не удалось спасти.

Это нападение не первое за последние месяцы. В начале апреля, как сообщила полиция штата Квинсленд, в этом же районе, у побережья северо-западного острова Большого Барьерного рифа, акула напала на 23-летнего мужчину, который плавал с группой друзей в открытом океане. Его также не удалось спасти.-0-