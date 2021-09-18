Мужчина погиб во время акции протеста медработников в Варшаве

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина нанес себе ранение, которое стало причиной его смерти, во время акции протеста медицинских работников в центре Варшавы, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию польской столицы.

Инцидент произошел в палаточном городке, который медработники разбили неделю назад напротив здания правительства после массовой демонстрации. Сегодня участники акции проводили в этом месте пресс-конференцию. В какой-то момент прогремел выстрел, мероприятие было прервано.

Представитель правоохранительных органов Рафал Ретманяк рассказал журналистам, что 70-летний мужчина ранил себя и с повреждениями лица был доставлен в больницу. "Спасти его не удалось", - добавил он.

Медсестры, спасатели, лаборанты и другие медицинские работники Польши добиваются улучшения условий труда, дополнительных отпусков, внесения изменений в закон о порядке определения минимальной базовой заработной платы и доведения ее размера до среднеевропейской. В последние дни представители профсоюзов встречались с членами правительства и обсуждали с ними сложившуюся ситуацию, однако ни к какому решению не пришли. Правительство Польши ожидает, что протестующие сделают свои требования более реальными для выполнения.-0-