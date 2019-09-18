Мужчина заблокировал движение на мосту в Киеве и угрожал взрывом

18 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Мужчина заблокировал движение на мосту Метро в Киеве, стрелял и угрожал взрывом, сообщает полиция Киева.

"Мы проводим специальную полицейскую операцию. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что правоохранители уже установили личность злоумышленника.

На месте происшествия находится полиция, следственно-оперативная группа, спасатели, специалисты взрывотехнической службы и спецназовцы.-0-