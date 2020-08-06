Мужчина захватил заложников в банке французского Гавра

Фото France Bleu
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина захватил заложников в банке Гавра на севере Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Bleu.
Вооруженный мужчина зашел в отделение банка на бульваре Страсбур в центре города. Он выдвинул требования, подробности которых не сообщаются.
По последним данным, сейчас внутри находятся четыре человека, двоим удалось выбраться из здания. Здание банка оцеплено, на место прибыли отряды спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом. Сейчас с мужчиной общается полицейский переговорщик. О пострадавших не сообщается.
Телеканал BFMTV сообщает, что подозреваемый - 34-летний местный житель, известный полиции по ряду нарушений правопорядка.-0-