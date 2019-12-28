МВД Казахстана изучает несколько версий крушения самолета вблизи Алматы

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел Казахстана изучает несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который выполнял рейс Алматы - Нур-Султан, сообщает агентство "Казинформ".

Среди рассматриваемых версий техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

Сейчас устанавливается хронология всех событий, которые произошли перед крушением. Для этого проверяют работу наземных и авиационных служб, которые участвуют в организации полетов, идут допросы ответственных лиц, опрашивают вышивших пассажиров рейса. Назначен ряд экспертиз.

Сообщается также, что черный ящик самолета передадут для экспертизы в Межгосударственный авиационный комитет.

В медучреждениях Алматы остаются 47 пострадавших, в том числе 9 детей. В авиакатастрофе погибли 12 человек.-0-