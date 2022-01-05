МВД Казахстана подтвердило гибель восьми и ранение 317 силовиков из-за протестов

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии погибли в результате беспорядков в регионах Казахстана, 317 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

"От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения: правоохранители, медики, а также простые жители, в том числе пожилые люди. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения, погибли восемь", - говорится в сообщении.-0-