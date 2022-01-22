МВД Казахстана возбудило 1822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств и насилия

22 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями отдельных государственных органов. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил о проведении оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" во всех регионах страны.

Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. Всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам. Запущена работа телефонов доверия при Департаменте собственной безопасности МВД.

Председатель КНБ Ермек Сагимбаев сообщил о мерах по нейтрализации террористических угроз и выработке механизма по их недопущению в будущем.

По словам министра обороны Руслана Жаксылыкова, отдельные подразделения Вооруженных Сил продолжают совместно с органами внутренних дел обеспечивать правопорядок в регионах с красным уровнем террористической опасности. Под усиленной охраной военные объекты, в том числе склады оружия и боеприпасов. Министерство обороны приступило к реализации поручений главы государства по реформированию ВС.

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов представил отчет о расследовании фактов терроризма и массовых беспорядков. По его информации, суды в административном порядке арестовали 3314 лиц. Прокуроры в апелляцию подали 1884 ходатайства о смягчении наказания, после их рассмотрения из-под ареста освобождены 1083 человека.

Касым-Жомарт Токаев заявил: необходимо продолжить работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Президент Казахстана подчеркнул: силовые структуры и уполномоченные органы в сфере информации должны координировать усилия и оперативно реагировать на запросы общества. Он поручил Генеральной прокуратуре и МВД по каждому случаю гибели граждан провести тщательное расследование. "Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность", - считает он.-0-

Фото Сергея Шелега