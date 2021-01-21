МВД России не исключает попыток дестабилизации ситуации в стране

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство МВД РФ не исключает попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России по примеру событий в Беларуси и Кыргызстане. Об этом заявил первый замглавы министерства Александр Горовой во время выступления на коллегии ГУ МВД Москвы, сообщает ТАСС.

"Анализ событий, в том числе и в странах ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане, в том числе и в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, политических партий, квазиполитиков, которые в ходе своей деятельности стараются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, большого количества выборов по субъектам, депутатов Госдумы", - заявил Александр Горовой.

Он отметил, что российским правоохранительным органам необходимо проанализировать работу коллег за рубежом. "Мы должны проанализировать работу наших коллег за рубежом, проанализировать все то, что происходило в Москве летом 2019 года. На примере апробированных технологий в Беларуси и Кыргызстане нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране", - сказал Александр Горовой.-0-