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14 апреля 2020, 16:34

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в 2020 году на 3%

Фото Reuters
Фото Reuters
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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировая экономика, по прогнозам экспертов Международного валютного фонда, в течение 2020 года сократится на 3%. В результате пандемии COVID-19 произойдет сильнейшая со времен Великой депрессии 1930-х годов рецессия, сообщает Reuters со ссылкой на доклад МВФ.

В докладе о перспективах развития мировой экономики, обнародованном сегодня, прогнозируется частичное восстановление экономической активности в 2021 году. По мнению экспертов, глобальная экономика в следующем году вырастет на 5,8%. "Однако это восстановление в 2021 году является лишь частичным, поскольку прогнозируется, что уровень экономической активности останется ниже того, который мы прогнозировали до начала распространения коронавируса", - говорится в заявлении главного экономиста МВФ Гиты Гопинат. Совокупные потери мирового ВВП от пандемического кризиса за 2020 и 2021 годы могут составить около $9 трлн, что больше, чем экономика Японии и Германии вместе взятые. В 2020 году прогнозируется сокращение доходов на душу населения более чем в 170 странах.

Согласно изложенной в докладе информации, в экономике США в текущем году ожидается спад в размере 5,9%, в следующем - рост на 4,7%. В Китае, как считает МВФ, в этом году спада, невзирая на глобальный кризис, не произойдет, рост экономики будет равен 1,2%, а в следующем - 9,2%. В зоне евро эксперты фонда предсказывают на этот год экономический спад в размере 7,5%, а на следующий - рост на 4,7%. Сильнее всего в Европе в нынешнем году пострадает экономика Италии: ожидается спад в 9,1%.

Эксперты МВФ предполагают, что вспышки коронавируса нового типа достигнут пика в большинстве стран во втором квартале нынешнего года и сойдут на нет во второй половине 2020-го, причем закрытие бизнеса и другие меры по сдерживанию распространения COVID-19 постепенно будут сворачиваться.

Если пандемия не отступит во второй половине нынешнего года, МВФ прогнозирует дальнейшее сокращение мировой экономики еще на 3% и более медленное восстановление в 2021 году. Если же пандемия продолжится и в следующем году, глобальную экономику ждет спад еще на 8% по сравнению с базовым сценарием МВФ.

В Международном валютном фонде активно используют кредитный потенциал в $1 трлн для поддержки уязвимых стран, в том числе путем быстрого выделения чрезвычайных средств и облегчения обслуживания долга беднейшим странам-членам. Эксперты МВФ призывают официальных кредиторов сделать то же самое.-0-

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