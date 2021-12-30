На 75% ниже: ученые ЮАР опубликовали данные по смертности от омикрона

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень смертности при штамме омикрон на 75% ниже, чем в предыдущие волны COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Telegraph.

Эксперты наблюдали за больными, госпитализированными в городе Цване, провинции Гаутенг, где был зафиксирован первый эпицентр вспышки нового штамма. Выяснилось, что омикрон стал причиной смерти 4,5% госпитализированных, в то время как у других штаммов этот показатель достигал 21,3%.

Также установлено, что в кислородной терапии нуждались менее половины инфицированных новым штаммом, остальные варианты коронавируса вызывали до 99,5% таких случаев. Число нуждающихся в интенсивной терапии также значительно снизилось: при омикроне 1%, а в предыдущие волны 4,3%.

Пациенты, госпитализированные в период вспышки нового штамма, выписывались в среднем через 4 дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах.

"В городе Цване, первом глобальном эпицентре омикрона, снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице", - резюмировали ученые.-0-