На антиковидных протестах в Амстердаме произошли столкновения между демонстрантами и полицией

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько столкновений между полицейскими и участниками демонстраций против антиковидных ограничений произошли в столице Нидерландов 2 января, сообщает РИА Новости.
Проведение шествий против ограничений для борьбы с COVID-19 в Амстердаме было запрещено из-за отказа организаторов обеспечить безопасное проведение мероприятия. В частности, они не согласились сократить количество участников до 3,5 тыс., ожидая участия 25 тыс. человек.
Причиной стычек с представителями правопорядка стало то, что некоторые участники протестов хотели выйти за обозначенный властями маршрут движения для демонстрантов. Полицейские использовали служебных собак против протестующих.
Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон".-0-