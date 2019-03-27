На борту разбившегося в Казахстане вертолета находились 13 человек

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На борту вертолета МИ-8, потерпевшего крушение в Жалагашском районе Кызылординской области (Казахстан), находились 13 человек. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Казахстана, сообщает БЕЛТА.

В Казахстане разбился военный вертолет Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Данное воздушное судно принадлежит Министерству обороны РК.

Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и сложных метеорологических условиях.

По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Состояние потерпевших уточняется. К месту крушения направлена специально созданная комиссия Министерства обороны РК.

В настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в Кызылорде, один вертолет вернулся к месту крушения. Министерство обороны Казахстана совместно с Министерством внутренних дел начало расследование причин и обстоятельств происшествия.-0-