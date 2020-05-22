На борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человек

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На борту самолета "Пакистанских международных авиалиний", который сегодня потерпел крушение неподалеку от города Карачи, находились 107 человек, сообщает Reuters.

"Разбился самолет PK 8303 с 99 пассажирами и 8 членами экипажа на борту", - сообщил представитель авиакомпании.

На данный момент известно, что самолет упал на густонаселенный жилой район. О жертвах пока неизвестно.

Местный телеканал GeoTV сообщил, что самолет разбился за минуту до посадки.

В район крушения направлены силы быстрого реагирования пакистанской армии. Причины аварии пока не сообщаются.-0-