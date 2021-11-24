На дне Тихого океана обнаружили бивень мамонта

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI), обследуя подводную гору у побережья Калифорнии, сделала необычную находку. Ученые заметили нечто, напоминающее бивень мамонта, сообщает "МИР24".

Гора располагалась в 300 километрах от берега, на глубине 3070 м. Исследователи смогли получить образец странного предмета и подтвердили, что это действительно бивень.

Кость принадлежала молодой самке колумбийского мамонта (Mammuthus columbi). Вероятно, она погибла на самом берегу, и ее тело смыло в океан, а затем отнесло течением далеко от побережья.

Анализ показал, что самка мамонта жила в эпоху нижнего палеолита – от 2,7 млн до 200 тысяч лет назад. Ученым крайне редко удается обнаружить хорошо сохранившиеся образцы бившей такого возраста. Но эта кость находится в хорошем состоянии, поскольку пролежала тысячи лет в холодной воде под большим давлением.

Дальнейшее изучение этого образца может помочь ответить на давние вопросы об эволюции мамонтов в Северной Америке. Ученые намерены вернуться к подводной горе и добыть более массивные образцы бивня, чтобы провести анализ ДНК. Они не исключили, что поблизости могут находиться и другие палеонтологические ценности.