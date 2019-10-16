На Филиппинах при землетрясении погибла девочка

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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При землетрясении на Филиппинах погибла семилетняя девочка, еще 20 человек пострадали, сообщает телеканал
В городе Тулунан на ребенка обрушилась стена дома. Здесь 17 октября отменены занятия в школах. В городе Магсайсай от удара стихии пострадали 20 жителей, разрушено много жилых домов.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на острове Минданао на юге Филиппин. Эпицентр находился в 62 км к юго-западу от города Давао, где проживают около 1,21 млн человек. Очаг залегал на глубине 20 км.-0-