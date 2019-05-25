На Филиппинах упал в море военный самолет

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У западного побережья острова Лусон рухнул в море самолет Вооруженных сил Филиппин. Как сообщило агентство Синьхуа. Пилоты успели катапультироваться, им помог выбраться на берег местный рыбак.
По данным агентства, экипаж штурмовика North American OV-10 Bronco выполнял тренировочный полет. Когда самолет заходил на посадку в аэропорт города Кавите неподалеку от столицы страны, его двигатель отказал.
Летчики получили незначительные травмы. Причина инцидента устанавливается.-0-
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