На Филиппинах упал в море военный самолет

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У западного побережья острова Лусон рухнул в море самолет Вооруженных сил Филиппин. Как сообщило агентство Синьхуа. Пилоты успели катапультироваться, им помог выбраться на берег местный рыбак.

По данным агентства, экипаж штурмовика North American OV-10 Bronco выполнял тренировочный полет. Когда самолет заходил на посадку в аэропорт города Кавите неподалеку от столицы страны, его двигатель отказал.

Летчики получили незначительные травмы. Причина инцидента устанавливается.-0-