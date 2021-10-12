На Филиппинах в результате сильных ливней погибли девять человек

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 9 человек погибли, еще 11 числятся пропавшими после того, как тропический шторм Kompasu, сопровождаемый сильными ливнями, обрушился на Филиппины, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями подтвердили, что четыре человека в провинции Бенгет стали жертвами оползней, еще один утонул в провинции Кагаян. Семеро жителей острова Лусон числятся пропавшими.

В провинции Кагаян затоплены одиннадцать муниципалитетов, однако во вторник вода начала отступать.

Аналогичная ситуация сохраняется и в провинции Палаван, где стихия унесла жизни четырех человек, еще четверо пропали. Затопленными остаются около семи деревень, сообщили в местных экстренных службах.

Тропический шторм Kompasu сформировался в Тихом океане 11 октября. Он стал 18-м по счету в этом сезоне в Азии.-0-