На Филиппинах запретят курение электронных сигарет

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о намерении запретить курение электронных сигарет в общественных местах, сообщает Daily Mail .

Спустя всего несколько часов после того, как филиппинский лидер объявил о своем намерении, полиция получила приказ начать арестовывать людей, пойманных на вейпинге в публичных местах, и конфисковать устройства. Родриго Дутерте назвал электронные сигареты токсичными и заявил, что "вейпинг вводит химические вещества в организм".

Ранее на Филиппинах уже был введен запрет на рекламу табака, а также был принят закон, согласно которому на упаковке сигарет должны быть напечатаны графические изображения рисков для здоровья, связанных с курением.-0-