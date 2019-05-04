На Гавайях человек упал в кратер действующего вулкана

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гавайских островах американский военнослужащий получил тяжелые увечья, упав в кратер активного вулкана Килауэа, сообщает ВВС .

32-летний мужчина перелез через металлическое ограждение, чтобы сделать селфи на фоне кальдеры вулкана. По словам очевидцев, грунт под ногами американца обвалился, более 20 м он летел вниз по крутому склону, прежде чем смог зацепиться за выступ. Это и спасло мужчину от падения в раскаленную лаву.

Спасателям удалось поднять незадачливого фотографа при помощи веревок и спасательной люльки. Поначалу состояние мужчины оценивалось как критическое, но позже врачи улучшили прогноз, сообщив, что пациент находится в стабильном состоянии.

Представители американской армии сообщили, что мужчина был на Гавайских островах на учениях. Его имя не называется.

Администрация Гавайского вулканического национального парка опубликовала заявление, в котором предостерегла посетителей от захода за барьеры.

Килауэа - один из самых активных в мире вулканов, с 1983 года он регулярно извергает лаву. Последний раз извержение произошло в 2018 году. Поток лавы охватил территорию в 22 кв.км и уничтожил около 700 домов.-0-