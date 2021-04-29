На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военными двух стран

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Кыргызстана и Таджикистана в районе водораспределительного пункта "Головной" произошла перестрелка между военными двух стран, сообщает кыргызское информагентство Кабар.

По данным агентства, ситуация на кыргызско-таджикской границе обострилась 28 апреля, после того как граждане Таджикистана начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали бросать друг в друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей. В результате конфликта пострадали восемь граждан Кыргызстана, один из них получил огнестрельное ранение в глаз.

Ситуация на границе оценивается как обостренная. В пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана сообщили, что пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана сегодня в 14.00 (по местному времени) начали массированный обстрел водозабора "Головной" в том числе с минометов, пулеметов и автоматов. По данным ведомства, на место инцидента выехал первый заместитель председателя - директор пограничной службы ГКНБ Кыргызстана Уларбек Шаршеев, который координирует ситуацию и принимает меры по локализации вооруженного приграничного конфликта.

Между тем таджикское информагентство Ховар сообщает, что инцидент на границе произошел в связи с нарушением кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений с Таджикистаном. Кыргызстаном была предпринята попытка незаконного захвата водораспределительного пункта "Головной". "Согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года этот объект всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан", - сообщает Ховар.

Агентство также сообщает, что в результате конфликта между местными жителями семеро граждан Таджикистана получили ранения различной степени тяжести.

Водораспределительный пункт "Головной" находится на спорной территории, которую и Таджикистан, и Кыргызстан считают своей. Этот участок границы периодически становится зоной конфликтов между местными жителями или пограничниками двух стран.-0-