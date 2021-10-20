На японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Асо

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана Асо - одного из крупнейших в Японии - зафиксировано в среду в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю. Об этом сообщило ТАСС национальное метеорологическое управление страны.

На телеканале NHK показали, как из кратера поднимается густой черный дым. В момент извержения на предназначенной для туристов парковке недалеко от Асо находилось несколько автобусов и около 20 автомобилей.

Данных о пострадавших и ущербе не поступало. Также нет сведений о влиянии извержения на авиасообщение.

Метеорологическое управление выпустило предупреждение о повышении уровня опасности со второго до третьего по пятибалльной шкале. В радиусе 1 км от кратера замечены следы выброса крупных пород и пирокластических потоков. При этом к самому вулкану запрещено приближаться на расстояние менее 2 км.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Есихико Исодзаки на пресс-конференции в Токио заявил, что правительство занимается сбором информации о сложившейся ситуации. При канцелярии премьера создан кризисный штаб.

Асо - один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет 1592 м. Извержения различной силы фиксируются там регулярно. Предыдущее было зарегистрировано в 2019 году.-0-