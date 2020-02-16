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16 февраля 2020, 20:56

На юге Франции потерпел крушение туристический самолет – 4 человека погибли

Фото midilibre.fr
Фото midilibre.fr

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в результате крушения небольшого самолета Piper PA 28-181 в департаменте Аверон на юге Франции, сообщает радиостанция France Info.

Самолет вылетел из Ангулема и упал в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы на аэродроме Ларзак в районе коммуны Крессель. В результате крушения погибли пилот и трое пассажиров.

Отмечается, что причиной авиакатастрофы мог стать сильный ветер. По одной из версий, пилот потерял управление над воздушным судном, и оно начало снижаться. После удара о землю самолет загорелся.

Личности погибших устанавливаются. Местная прокуратура начала расследование по факту крушения самолета.-0-

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