На юге Франции произошло наводнение

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Франции прошли сильные дожди, которые привели к наводнению, остановке транспорта, сообщает телеканал La Chaîne Info.

Накануне французская метеорологическая служба объявила о красном и оранжевом уровнях погодной опасности из-за гроз, сильного порывистого ветра и проливных дождей в семи департаментах на юге Франции. В некоторых районах вода поднялась более чем на метр, затопив первые этажи зданий, подземные парковки и дороги.

В департаменте Гар прекращено железнодорожное сообщение, не работают вокзалы и перекрыты автомагистрали. К югу от города Ним за несколько минут из-за сильного дождя уровень реки Рона увеличился на 1,5 м.

Все государственные и частные школы в департаменте Гар сегодня не работают, сообщили в префектуре департамента.

К спасению людей привлечены пожарные службы.-0-