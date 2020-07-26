На юге Греции продолжается борьба с крупным лесным пожаром

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более трех суток спасатели активно занимаются ликвидацией крупного лесного пожара на юге Греции, передает греческая ежедневная газета Kathimerini.

В субботу, 25 июля, в тушении пожара были задействованы 12 самолетов с водой, в том числе два из Италии и один из Испании, а также 11 вертолетов. Число пожарных, принимающих участие в ликвидации очагов возгорания, за сутки увеличилось на 100 и достигло цифры 382.

Пожар начался 22 июля в сосновом лесу неподалеку от приморской деревни Кехрис. Четыре деревни были эвакуированы в первый же день возникновения огня. В районе было объявлено чрезвычайное положение, Греция запросила помощь у других европейских стран.-0-