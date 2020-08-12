На юге Индии загорелся автобус, есть погибшие

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Карнатака на юге Индии утром 12 августа произошло возгорание автобуса. Погибли по меньшей мере пять человек, сообщает Синьхуа.

Как сообщила местная полиция, в момент возгорания в следовавшем по скоростному шоссе в Бангалор частном автобусе находились около 30 пассажиров. По предварительным итогам расследования, причиной инцидента стало короткое замыкание, вызванное неисправностью двигателя.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Расследование продолжается.-0-