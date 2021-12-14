На юге Японии уничтожили около 320 неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти японского города Наха, столицы префектуры Окинава, уничтожили 319 неразорвавшихся американских бомб и снарядов времен Второй мировой войны, обнаруженных в этом районе на юге Японии. Об этом сообщил телеканал NHK, пишет ТАСС.

Боеприпасы обнаружены во время проведения дноуглубительных работ в порту Нахи. Они были погружены в воду и взорваны саперами морских Сил самообороны Японии. Во время взрыва над поверхностью воды поднялась стена брызг и грязи высотой около 20 м. Проведенная операция по уничтожению боеприпасов была крупнейшей в Нахе с 1995 года.

По данным NHK, ежегодно на всей территории Окинавы уничтожаются около 20 т обнаруженных неразорвавшихся бомб и снарядов.

Битва за Окинаву началась 1 апреля 1945 года и продолжалась 82 дня. Она отличалась большим ожесточением, хотя американские военные обладали многократным превосходством в живой силе и несравнимо превосходили японскую оборону в огневой мощи. Окончанием сражения считается 23 июня, когда командующий японским гарнизоном генерал-лейтенант Мицуру Усидзима вместе с большинством членов своего штаба совершил ритуальное самоубийство в городе Итоман. Однако разрозненное сопротивление на Окинаве продолжалось до начала сентября, когда действовавшие там японские отряды узнали о капитуляции своей страны и сложили оружие.-0-